Clubes dão mais um passo por nova liga de futebol no país

Presidentes e representantes de times de futebol brasileiros das séries A e B se encontraram nesta terça com integrantes da XP, da consultoria Alvarez & Marsal e da LaLiga para tratar do projeto da Liga de Futebol Brasileira.

A apresentação foi feita em reunião em São Paulo, que também contou com a presença de Javier Tebas, presidente da LaLiga (liga espanhola). “Temos à mão a melhor proposta de criação de uma liga no Brasil, com as condições ideais para encontrar o investidor mais competitivo. O diálogo e o entendimento entre clubes, XP e Alvarez & Marsal resultará em uma transformação profunda do futebol nacional”, diz Pedro Mesquita, da XP.

O projeto apresentado trouxe as principais diretrizes para a estruturação de uma liga no país, incluindo questões de governança e gestão, direitos de transmissão, relacionamento com a CBF e outras federações, entre outros tópicos.

Na proposta apresentada aos clubes, caberá à XP trazer o investidor a partir de um projeto suportado pela capacidade operacional da LaLiga, somada à expertise de implementação e gestão do time da Alvarez & Marsal.