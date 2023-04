Clubes da LFF receberão mais de R$ 1 bilhão nos próximos 60 dias

Enquanto negocia com a Libra a criação de uma liga única no futebol brasileiro, a LFF vai pagar nos próximos 60 dias cerca de 1,1 bilhão de reais aos 26 clubes de futebol que integram o grupo.

O aporte corresponde a 50% do valor a ser transferido pelo grupo de investidores aos clubes. Outros times que resolvam integrar a LFF também receberão recursos no mesmo prazo, caso fechem o acordo no período. Já existe uma tabela pré-definida com o investidor com valores definidos por clube.

Os rumos do futebol brasileiro estão divididos hoje em dois grupos: a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Forte Futebol do Brasil (LFF). Os dois blocos têm como objetivo a criação de uma liga única para organizar as Séries A e B do brasileirão, mas ainda discutem algumas divergências.

Integram a LFF: ABC, Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova.

Estão na Libra: Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.