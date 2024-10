Clube de jazz em Copacabana receberá estrelas da música negra em novembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O clube de jazz Blue Note Rio, localizado em Copacabana, completou um ano de existência e preparou para novembro uma maratona com mais de 20 shows exaltando a música preta. A programação especial é uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

Do dia 1º ao dia 30, a casa contará com apresentações de artistas como Izzy Gordon, Daúde, Marina Iris, Nilze Carvalho, Tamy e Josiel Konrad, Caio Prado, o grupo Afrojazz, Banda Black Rio, Banda do Síndico, Ellen Oléria, entre outros.