Cleo e outras atrizes vão ler cartas recebidas por Lula na prisão

No próximo dia 31, a Boitempo vai lançar, em São Paulo, o livro Querido Lula: cartas a um presidente na prisão. A obra é organizada pela historiadora e brasilianista francesa Maud Chirio.

Para marcar o lançamento, um evento com um grande elenco de artistas foi preparado. A apresentação, em formato de teatro e com música ao vivo, tem como roteiro as cartas que brasileiros de todo o país e também do exterior enviaram ao ex-presidente no ano e meio em que ele esteve preso em Curitiba.

As cartas serão lidas por Cleo Pires, Zélia Duncan, Maria Ribeiro, Monica Iozzi, Celso Frateschi, Grace Passô, Erika Hilton, Deborah Duboc, Leandro Santos (Mussum Alive), Camila Pitanga, Denise Fraga, Cida Moreira, Tulipa Ruiz, Cassia Damasceno, Preta Ferreira, Clara Bastos e Ana Rodrigues, entre outros artistas. Além de Lula, políticos aliados ao petista como Fernando Haddad estarão presentes.