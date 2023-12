Cláudio Castro quer emplacar ex-marqueteiro de Aécio em campanha no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, quer que o marqueteiro Paulo Vasconcellos, que fez sua campanha no ano passado e foi responsável pela empreitada presidencial de Aécio Neves em 2014, assuma a do deputado federal Alexandre Ramagem à prefeitura do Rio. Mas ainda não tem nada certo.

Além de Castro e Ramagem serem colegas de partido no PL, o ex-chefe da Abin é apoiado por Jair Bolsonaro na tentativa de desbancar a reeleição de Eduardo Paes.