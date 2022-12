Classe política aumenta os próprios salários enquanto fala de fome no país

Brasília costuma ser um território onde realidade e discurso caminham distantes dos gabinetes do poder. Nesta segunda de ressaca natalina, o chefe do Congresso, Rodrigo Pacheco, deu um presentão a Lula, Geraldo Alckmin, integrantes do Congresso e futuros ministros do governo petista.

Os salários de toda essa turma, hoje na casa de 30.000 reais a 33.000 reais, serão reajustado numa escala que começa já em janeiro e terminará em 2025 elevando os vencimentos da elite do poder a 46.366,19 reais. Isso no momento em que o Legislativo aprovou uma PEC para ampliar gastos da máquina sob o pretexto de falta de recursos para a área social.