Claro teve 3 mil acessos de gringos de 30 países durante jogo da NFL

A Claro acompanhou de perto o consumo de dados durante o primeiro jogo da NFL no Brasil, que aconteceu em São Paulo, na Neo Química Arena, na última sexta. Foram utilizados quase 10 terabytes em menos de 10 horas, desde a abertura dos portões até a finalização total do evento.

A quantidade de dados disponibilizada pela Claro seria suficiente, por exemplo, para enviar 19 milhões de fotos pelo WhatsApp, assistir a vídeos Full HD por 3.100 horas, ouvir 130.000 horas de música ou jogar 2.325 horas de GeForce Now, no Claro gaming.

Durante o tempo no estádio, os usuários puderam utilizar a conectividade nas mais diversas atividades, como carregamento e envio de fotos, vídeos, transmissões ao vivo e de mensagens. E mais da metade de tudo isso, foi realizado em rede 5G.

E não foram só os brasileiros os responsáveis por baterem estes números. Quase 3.000 usuários de 30 países também utilizaram a rede da Claro no evento, como franceses, argentinos e mexicanos. Os norte-americanos estavam em maior número, representando quase 90% do público em roaming. De maioria estadunidense, 84% dos visitantes estrangeiros se conectaram na rede com aparelhos 5G.