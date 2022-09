Ciro faz campanha em Salvador e no sertão da Bahia

Ciro Gomes (PDT) desembarcou nesta terça na Bahia para agendas de campanha na capital Salvador e também em Irecê, importante município do serão baiano.

O pedetista é aliado no estado de ACM Neto (União Brasil), que concorre ao governo, e tem como candidata a vice em sua chapa a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos.

A primeira agenda de Ciro quando a campanha começou oficialmente foi na Bahia. O objetivo com as visitas é ganhar terreno onde o petismo é forte. Em Irecê pela manhã, o pedetista inaugurou um comitê de campanha do partido. À tarde, na capital baiana, ele terá um encontro com pessoas com deficiência.