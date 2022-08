Ciro vai ao Rio para encontro com empresários da Firjan

Ciro Gomes estará no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para participar de uma reunião com empresários da Firjan. A ideia é que o presidenciável do PDT apresente suas propostas para a indústria e o desenvolvimento.

Ciro estará acompanhado de Rodrigo Neves, o candidato do PDT ao governo do Rio. O encontro está previsto para o meio dia. Antes, ele fará uma caminhada com Neves por uma rua de comércio popular no centro do Rio.