Ciro promete governar sem roubalheira de Bolsonaro e do PT

Ciro Gomes (PDT) voltou a prometer que não tentará a reeleição à presidência caso saia vitorioso da corrida eleitoral deste ano. O pedetista assumiu o compromisso público na noite desta terça-feira durante entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Ciro explicava que pretende usar plebiscitos para resolver impasses com o Congresso a respeito de temas que são importantes para o seu plano de governo, como a taxação das grandes fortunas para pagar um auxílio permanente de 1.000 reais aos brasileiros mais pobres.

O presidenciável disse que para fazer isso precisará romper com velhos atores da política brasileira como o centrão e fazer um novo pacto nacional, que juntaria governadores e prefeitos. Segundo ele, todos os ex-presidentes desde a redemocratização governaram pelo modelo que se cunhou chamar no país de presidencialismo de coalizão, no qual o Executivo, para manter uma maioria no Congresso, estabelece uma relação de clientelismo e corrupção com o Legislativo.

Segundo ele, Jair Bolsonaro governa por esse modelo, assim como o fizeram Lula, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor. Para o pedetista, o projeto de reeleição é um dos motivos pelos quais os presidentes se sujeitam a interesses escusos e se “vendem a esses grupos políticos picaretas”.

“Eu reafirmo aqui solenemente, pode me cobrar. Eu vou tomar quatro providências e fazer um gesto. As quatro providências são: plebiscito programático aos seis meses [com as principais propostas de seu plano de governo], renegociação [das dívidas] com governadores e prefeitos, plebiscitos para os impasses [com o Congresso] e tão somente para eles e o gesto, de abrir mão da reeleição a partir de agora”, disse.

Ciro foi o segundo presidenciável a conceder entrevista ao noticioso durante a campanha deste ano. Jair Bolsonaro inaugurou a série de entrevista nesta segunda.

Continua após a publicidade