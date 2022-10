Ciro pode apoiar Lula, mas não estará na linha de frente, diz líder do PDT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 4 out 2022, 10h04 - Publicado em 4 out 2022, 09h50

Líder do PDT na Câmara, o deputado André Figueiredo confirma a tendência do partido de declarar apoio a Lula na disputa contra Jair Bolsonaro no segundo turno. A decisão será anunciada nesta terça-feira pelo partido de Ciro Gomes.

Segundo Figueiredo, o apoio ao petismo passa pela incorporação de propostas de Gomes pela campanha de Lula. Questionado se o próprio Gomes declarará apoio ao petista, o líder diz que há possibilidade, mas reconhece algumas dificuldades do presidenciável derrotado.

“É possível (Ciro apoiar Lula). Ele não está tão refratário quanto estava em 2018, mas, com certeza, não irá para a linha de frente”, diz Figueiredo.