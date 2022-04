Ciro minimiza briga com bolsonaristas em Ribeirão Preto

O Radar mostrou mais cedo a confusão entre Ciro Gomes e apoiadores de Jair Bolsonaro em um evento de agricultura em Ribeirão Preto (SP) nesta quinta. Bolsonaristas hostilizaram o presidenciável durante uma caminhada e o pedetista perdeu a compostura.

Mais tarde nas redes sociais, um apoiador de Ciro tentou minimizar o constrangimento ao dizer que as vaias e gritos de “mito” saíram de um grupo minoritário. Este mesmo lembrou que o ex-governador do Ceará foi aplaudido durante um evento com prefeitos em Brasília um dia antes.

“O que vale mais? Dez bolsonaristas xingando e provocando ou mil prefeitos aplaudindo de pé?”, questionou o perfil chamado Todos Com Ciro. “Comparação perfeita”, respondeu o pedetista.

No início da noite, a equipe de Ciro divulgou uma nota sobre o assunto e disse que o político foi “insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas”.

“Ciro reagiu à altura e lamenta ter sido forçado a agir com veemência, mas entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender”, afirma a nota.

