Ciro leva versão ‘paz e amor’ ao JN, distante da realidade da campanha

Sem uma coligação ou parceiros que pudessem carregar um passado para sua campanha, Ciro Gomes deixou pouco espaço para questionamentos mais duros na entrevista desta terça no JN. O estilo desbocado acabou virando um dos temas por justamente ter marcado outras candidaturas do pedetista no passado, quando o temperamento anulou suas chances de vitória.

Nesta noite, porém, o candidato que ocupou a bancada do telejornal de maior audiência do país estava especialmente cordial, bem distante do perfil que exibe diariamente. Deu tempo até para acolher uma sugestão de Renata Vasconcelos para moderar o vocabulário grosseiro em nome de uma união nacional pelas reformas no país.

Diferentemente de Jair Bolsonaro, que falou pouco e ouviu perguntas longas, Gomes teve tempo e conseguiu usar muito bem o espaço para vender algumas de suas propostas. Bateu bastante em algo importante nesta eleição: o drama da fome. O linguajar prolixo, marcado por jargões e a fala rápida atrapalharam, mas ele marcou posição em questões interessantes ao eleitorado.

Gomes percorreu seus principais projetos de campanha — renda mínima, o drama do endividamento das famílias –, anunciou que não buscará a reeleição e explicou como liderá com o fisiologismo do Congresso. Apesar de ter batido em Bolsonaro, seguiu o caminho prometido — mas não cumprindo — pelo presidente na campanha de 2018. Bolsonaro sonhava driblar o centrão apostando numa aliança com prefeitos e governadores. É o que Gomes tentará fazer, se for eleito.

O pedetista também detalhou suas propostas para meio ambiente, Amazônia, taxação de fortunas e segurança pública. Bateu no PT ao falar da roubalheira das gestões passadas, deu um duro golpe em Lula ao lembrar em diferentes momentos que o petista foi preso por corrupção. Buscou exemplos na política europeia para tentar escapar da paixão esquerdista por ditadores latinos.

O pedetista apresentou o livro dele que é uma espécie de compilado dos seus pensamentos sobre o país e apostou em algo nebuloso ao eleitor: o modelo europeu de plebiscitos. Tirando as coisas que ficaram distantes da realidade brasileira, Gomes ganhou pontos por estar bem treinado. Falou diretamente para a câmera em muitos momentos, estabelecendo um diálogo direto com o eleitor. Marcou o discurso de que pode ser uma opção aos indecisos e desiludidos com Lula e Bolsonaro e fez o minuto final de forma ensaiada e clara. Ciro aproveitou bem a passagem pelo JN.

Continua após a publicidade