Ciro Gomes terá 30% do espaço da propaganda partidária do PDT

A propaganda partidária gratuita na TV aberta começou no final de fevereiro. As inserções, que estavam extintas no país mas voltaram com a nova lei eleitoral aprovada no final do ano passado, serão veiculadas até o fim do primeiro semestre deste ano.

A fase das propagandas nacionais já terminou e os partidos maiores terão agora até 40 inserções regionais para divulgar as atividades da legenda nos estados. A propaganda partidária é diferente da propaganda eleitoral, que só começa em agosto.

O PDT já decidiu que 30% das inserções regionais na TV serão ocupadas por propagandas da campanha do presidenciável Ciro Gomes. Serão doze aparições de um total de 40 inserções. Um experiente marqueteiro político contou ao Radar que a propaganda partidária deste ano será lida como um termômetro do peso das pré-campanhas dentro das legendas.

Como os acordos políticos ainda estão em costura e há a possibilidade de certos atores desistirem de suas candidaturas, os partidos que bancarem desde já seus nomes na propaganda de televisão passarão a mensagem que acreditam em seus concorrentes.