Ciro Gomes se derrete por Soraya Thronicke na saída do debate da Globo

De saída dos estúdios da Globo após o debate presidencial na madrugada desta sexta, Ciro Gomes passou pela adversária Soraya Thronicke e sua equipe e se “derreteu”, em tom de brincadeira, por conta do embate da senadora com o candidato Padre Kelmon, chamado por ela de “padre de festa junina” e “candidato padre”.

“Padre de festa junina, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa, Soraya. Olha, estou tão fã que vou ter que me segurar para não votar em você no domingo”, disse o presidenciável do PDT, segundo o relato de uma testemunha da interação ao Radar.