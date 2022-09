Ciro Gomes reage a tentativa de Lula de matar a sua candidatura

Giro VEJA - terça, 13 de setembro

A reorganização das campanhas e os desdobramentos do novo levantamento são os destaques do dia

A pesquisa Ipec divulgada na noite de ontem ajudou a movimentar as principais campanhas presidenciais. Os números mostraram uma estagnação da corrida ao Palácio do Planalto, mesmo após as manifestações de 7 de setembro. Com 46% das intenções de voto, o time de Lula comemorou inclusive uma oscilação de dois pontos para cima, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ficou com os 31% da pesquisa anterior.