Ciro Gomes dá banho em Bolsonaro e Simone Tebet no YouTube da CNI

O evento da CNI com presidenciáveis nesta quarta rendeu frutos a Ciro Gomes.

O pré-candidato do PDT ao Planalto deu um banho em audiência no YouTube da Confederação Nacional da Indústria nos dois adversários que participaram do evento. Até o momento, mais de 17 mil pessoas já assistiram à participação do ex-governador e ex-ministro.

Enquanto isso, o número de visualizações do vídeo com as falas de Jair Bolsonaro é menos da metade (8.200). Já Simone Tebet foi vista por 5.200 espectadores na plataforma.