Ciro Gomes abre nesta quarta a temporada de convenções presidenciais

Pré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes abre oficialmente nesta quarta a temporada de convenções de presidenciáveis com um evento em Brasília. O evento, realizado de forma híbrida, contará com a presença de senadores, deputados federais e delegados dos diretórios estaduais.

“Entre os pontos a serem discutidos e deliberados nesta Convenção Nacional, destacam-se: a decisão acerca da escolha dos candidatos do PDT a presidente e vice-presidente da República do Brasil — o nome do pré-candidato Ciro Gomes será ratificado como o candidato da legenda trabalhista ao Palácio do Planalto — e as coligações partidárias a serem firmadas para o pleito de 2022, além de assuntos gerais relativos à conjuntura política do país”, diz o PDT.