Ciro faz campanha em reduto de Moro no Paraná

Depois de um dia sem agenda na rua em função da entrevista que concedeu nesta terça ao Jornal Nacional, da TV Globo, Ciro Gomes (PDT) voltará à rotina de caminhadas e encontros de campanha.

Nesta quarta, ele estará em Curitiba, reduto eleitoral de Sergio Moro (União Brasil) que no início do ano era um dos principais rivais de Ciro na disputa pela chamada “terceira via”. Como é sabido, Moro desistiu de concorrer à presidência e disputará o Senado pelo Paraná, estado que o catapultou para a fama como juiz federal da Lava-Jato.

Ciro participará de uma caminhada no início da manhã e depois participará do lançamento do comitê de campanha de Ricardo Gomyde, o candidato do PDT ao governo do Paraná.