Ciro aciona TSE e derruba site falso de campanha

A campanha de Ciro Gomes conseguiu que o TSE determinasse a retirada do ar de um site que tenta se passar falsamente como sendo uma página oficial do candidato mas que divulga mensagens contra o presidenciável pedetista.

Ciro lançou no último sábado o site Ciro TV, que reúne vídeos com trechos de entrevistas do candidato. No mesmo dia, um site com endereço parecido também foi levado ao ar com o objetivo de induzir o eleitor ao erro.

O ministro do TSE Raul Araújo acatou pedido da campanha e determinou a retirada do site do ar sob pena de multa de 20.000 reais por dia de descumprimento.

“O site registrado de forma similar ao do candidato gera desinformação, obsta o acesso correto às pautas do candidato, obstrui o debate proposto pelo site originário e, ainda, intenta lucro com a conduta dotada de má-fé”, diz ação movida pelo PDT no tribunal.

O ministro Araújo reconheceu que “a utilização de página anônima na internet para promover propaganda eleitoral negativa, sem qualquer relação com partido, coligação ou candidato e candidata, caracteriza manifesta ilegalidade, exigindo-se a imediata suspensão do acesso”.