Cientista pioneira no mapeamento do coronavírus no Brasil estreia podcast

Pioneira no sequenciamento genético do novo coronavírus no Brasil, a cientista Jaqueline Goes de Jesus estreia nesta quarta-feira o podcast Oxigenando Ideias para Saúde, da plataforma de saúde e-Pharma.

No primeiro episódio, a pesquisadora relata detalhes do ‘projeto genoma’ do vírus Sars-CoV-2, comenta a sua trajetória profissional e aborda como a tecnologia está contribuindo para a democratização da saúde.

“As comunidades científica e tecnológica se juntaram na pandemia. Por mais que a gente não tivesse hubs de empresas específicas, o conhecimento de uma acabava sendo utilizado pela outra (…) Tecnologias que talvez a gente só fosse conhecer daqui dois ou três anos, se não fosse a pandemia, foram colocadas no mercado em caráter de emergência, experimental, e estão funcionando”, diz Jaqueline em trecho do episódio que já está no ar.

Os episódio são exibidos pelas plataformas digitais Spotify, Google, Apple e Deezer.