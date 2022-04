Giro VEJA - quinta, 14 de abril

As negociações da terceira via e a capa de VEJA sobre a busca pelo voto jovem são os destaques do dia

Um dia depois de Sergio Moro ter dito que segue interessado em ser candidato a presidente, durante o programa de VEJA Amarelas On Air, o União Brasil decidiu lançar oficialmente para a vaga o presidente da legenda, Luciano Bivar