Cielo mostra alta de 5,9% no Varejo em junho

As vendas no Varejo cresceram 5,9%, descontada a inflação, em junho ante igual mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Os setores que mais se destacaram foram Postos de gasolina e Turismo e Transporte.

Segundo Diego Adorno, gerente de Produtos de Dados da companhia, junho marcou o oitavo mês seguido de alta nas vendas no comércio, impactadas por menos lojas fechadas graças à diminuição de restrições relacionadas à covid-19. Apesar dessa evolução, as vendas no Varejo ainda se encontram, sem levar a inflação em conta, em patamar inferior ao registrado no período pré-pandemia.