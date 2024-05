Cielo leva soluções de pagamento em mobilidade urbana a 22 cidades

Giro VEJA - quarta, 29 de maio

A despedida de Moraes do TSE e o socorro a empresas gaúchas

Em sua despedida como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes disse nesta quarta-feira, 29, que ajudou a romper “a cultura de impunidade das redes sociais” com decisões e medidas tomadas pelo TSE. A despedida de Moraes e o pacote de socorro ao RS são os destaques do Giro VEJA.