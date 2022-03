Cidadania quer tucanos fora da base de Cláudio Castro no Rio

As executivas nacionais do Cidadania e do PSDB vão se reunir na próxima quarta para decidir como a federação fechada no mês passado entre os partidos irá se posicionar sobre os arranjos políticos nos estados.

Há casos em estados que um dos partidos apoia o projeto de eleição com vínculos com Jair Bolsonaro, com Lula ou com suas respectivas legendas. É a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro. O PSDB hoje está na base de apoio do governador Cláudio Castro (PL), que tentará a reeleição e será o candidato de Bolsonaro no estado.

Os tucanos têm o comando da cobiçada secretaria de Obras do Estado do Rio, ocupada pelo deputado estadual licenciado Max Lemos. O deputado federal Otávio Leite, presidente do partido no Rio, irá apoiar o projeto do atual governador.

Na reunião da quarta, os representantes do Cidadania na federação com o PSDB irão pressionar para que haja um desembarque da base de apoio de Castro no Rio.