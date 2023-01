Chile espera mais de 400 mil turistas do Brasil no inverno

O governo chileno projeta para 2023 um aumento de 23% no número de visitantes brasileiros quando as temperaturas abaixarem. Em 2022, foram 94.255 turistas do Brasil no inverno chileno, para a próxima temporada a Subsecretaria de Turismo estima a chegada de 408.253 brasileiros.

“Mais uma vez, a temporada de inverno deverá ser a principal atração para os brasileiros e projetamos receber, somente em julho, 59.102 turistas”, disse a subsecretária, Verónica Kunze.

O Brasil é o segundo país que mais leva viajantes ao Chile, atrás apenas da Argentina. As visitas têm aumentado progressivamente desde o auge da pandemia. Em 2019, menos de 50.000 brasileiros foram ao país vizinho.