Chico Brown liga a ‘Máquina do Tempo’ em shows no Rio e em São Paulo

Chico Brown convida o público a voltar no tempo, lá pelos idos de 1930 a 1950, traçando um paralelo entre os primórdios do samba com os do jazz e do blues.

Dia 11 de outubro, no palco do Manouche, no Rio, o artista apresenta um show especial, dedilhando sucessos de outrora e canções autorais gravadas por parceiros como Chico Buarque e Marisa Monte.

Uma semana depois, leva o mesmo espetáculo à Bona Casa de Música, em São Paulo, em 18 de outubro.

“O repertório de um show é algo que a cada apresentação tomo para mim como uma distinta e sagrada tarefa de eterna pesquisa, obsessiva concepção e empatia máxima por satisfazer os anseios do público, sem deixar de surpreendê-lo”, afirma Chico Brown.

“Tire a poeira do fonógrafo, afie a agulha de sua vitrola predileta, alinhe a antena de sua estação preferida da rádio e sinta-se em casa. Diz a lenda que quem vier irá testemunhar um mundo ainda em preto e branco… Ou, quem sabe, por enquanto até sejam os únicos a assistir ao vivo e a cores”, diz o artista.

SERVIÇO:

Show Máquina do Tempo, de Chico Brown

RIO DE JANEIRO

Data: 11 de outubro Horário: 22h

Local: Manouche

Endereço: R. Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro (RJ) Valor do ingresso: R$ 80 a R$ 160

Link de vendas: https://olhaoingresso.showare.com.br/Performance/ShoWareFrontEndPerSec tionReservation.aspx?PerformanceID=39119&trk_eventId=904&sw_sc=interne tmanouche

SÃO PAULO

Data: 18 de outubro

Local: Bona Casa de Música

Endereço: R. Dr. Paulo Vieira, 101 – Sumaré, São Paulo (SP) Horário: 22h

Ingressos: R$ 80 a R$ 160

Links de vendas: https://www.eventim.com.br/artist/chicobrown/ https://www.eventim.com.br/artist/chicobrown/?affiliate=H3K