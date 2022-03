Chefiado por Aras, conselho do MPF expulsa procurador que bateu em mulher

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Conselho Superior do MPF, chefiado por Augusto Aras, julgou nesta semana, numa sessão secreta, um procurador acusado de agredir a companheira. Foi banido da carreira.

A sessão ocorreu no Dia da Mulher. O procurador exonerado respondeu a processo e tentou se defender das acusações, mas as provas contra ele eram fortes, segundo integrantes do colegiado.