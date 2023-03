Chefe do Sebrae renuncia, após pressão de Lula para entregar órgão ao PT

Presidente do Sebrae, Carlos Melles entregou nesta quarta-feira sua carta de renúncia ao cargo para o qual fora eleito no fim do ano passado.

Melles teria mandato de quatro anos no órgão que comanda um orçamento bilionário na estrutura do Sistema S, mas foi abatido pela pressão de Lula para ver o PT novamente no comando do lugar.

Como o Radar mostrou, quem deve assumir o Sebrae agora é o petista Décio Lima.

Continua após a publicidade