Chefe do FNDE isenta Ribeiro de corrupção no MEC: ‘usaram o nome dele’

Chamado a falar na Comissão de Educação do Senado nesta quinta, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte, negou envolvimento de colaboradores do fundo em corrupção na liberação de recursos para municípios.

“O ministro Milton Ribeiro tem a minha mais elevada estima. Acredito na conduta dele. Acredito que terceiros usaram o nome dele, e o meu, eventualmente, para se gabaritar ou fazer lobby sem a nossa autorização”, disse Ponte aos senadores.

O presidente do FNDE foi convidado pela comissão devido a denúncias de que dois pastores evangélicos, Gilmar Santos e Arilton Moura, pediram propina a prefeitos em troca da liberação de recursos do fundo. O caso provocou a demissão de Ribeiro.