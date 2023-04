Chefe do BC, Roberto Campos Neto ganha elogios no FMI

Primeira mulher a assumir a posição de economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, atual braço direito da diretora da instituição, Kristalina Georgieva, rasgou elogios ao trabalho de Roberto Campos Neto para reduzir a inflação no Brasil.

“O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, apertou adequadamente a política monetária para reduzir a inflação. Tivemos uma discussão produtiva sobre o combate à inflação e sobre os planos de emitir uma CBDC (o real digital)”, escreveu Gita Gopinath, após se reunir com o banqueiro brasileiro.

A fala de Gita ocorre depois de Lula criticar o FMI por, em sua visão, “asfixiar” a economia de países emergentes como a Argentina. “Os bancos têm de ter paciência. Se for preciso, renovar o acordo e colocar a palavra tolerância em cada renovação porque não cabe ao banco ficar asfixiando as economias dos países, como está fazendo agora com a Argentina o Fundo Monetário Internacional”, disse Lula em seu discurso na posse de Dilma Rousseff no banco dos Brics, na China.