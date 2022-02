Chefe da PF foi totalmente pego de surpresa por troca

A saída de Paulo Maiurino da direção-geral da PF pegou o próprio delegado de surpresa e não era prevista por integrantes da cúpula do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal ouvidas pelo Radar.

Durante a semana, o agora ex-chefe da corporação tratou de novos projetos para a Superintendência da PF em São Paulo, por exemplo. Maiurino também tinha almoços marcados com órgãos de imprensa e estava com a agenda para os próximos dias encaminhada, como se imaginasse que permaneceria no cargo. Segundo quem conversou com o delegado, ele estava cheio de ideias para a gestão da Polícia Federal.

Dentro da PF, a impressão que ficou com o anúncio do ministro Anderson Torres foi que a mudança foi uma intervenção do Planalto. Maiurino foi trocado pelo secretário-executivo do ministério, Márcio Nunes.

Maiurino foi convidado a chefia uma das secretaria da pasta, a de Políticas sobre Drogas.