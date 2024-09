Chefe da CAE se licencia do Senado, mas voltará para sabatina de Galípolo

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que marcou para o dia 8 de outubro a sabatina do indicado de Lula para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) solicitou licença do seu mandato nesta segunda-feira.

No requerimento apresentado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Cardoso pediu para se licenciar até o dia 6 do mês que vem, “para tratar de interesse particular, sem remuneração”.

O senador é candidato à Prefeitura de Goiânia. Dia 6 de outubro é justamente quando ocorrerá o primeiro turno das eleições municiais deste ano. Cardoso retomará o mandato a tempo de comandar a sabatina de Galípolo.

Em tempo: durante a licença, o primeiro suplente do senador não assumirá uma cadeira na Casa. Isso porque o tempo máximo de ausência para não convocação de suplente é de 120 dias ininterruptos.