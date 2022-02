Chefe da Abin tentará se eleger deputado federal pelo PL de Bolsonaro

Alexandre Ramagem, delegado de carreira da PF e que hoje é o chefe da Abin, tentará se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro. O partido escolhido será o PL do presidente Jair Bolsonaro e do governador do estado, Cláudio Castro.

Conforme o Radar mostrou no fim do mês passado, o partido no Rio vai abrigar ao menos três deputados bolsonaristas que migrarão do PSL. Outras personalidades do entorno presidencial também vão tentar se eleger pelo estado, como o ex-ator de Malhação e secretário especial de Cultura do governo, Mário Frias.

Ramagem se tornou figura conhecida na política nacional em 2017, quando assumiu como um dos delegados da PF responsáveis pela Lava-Jato. Em 2018, depois de ter ocupado o posto de chefe de Recursos Humanos da corporação, ele foi trabalhar na segurança de Jair Bolsonaro após o atentado à faca durante as eleições.

Com Bolsonaro eleito, Ramagem assumiu já em 2019 a superintendência da PF no Ceará e um pouco mais adiante naquele semestre passou ao cargo de assessor especial da secretaria de Governo da Presidência, no gabinete do então ministro Santos Cruz. Em julho, ele assumiu a direção geral da Abin.

Além da carreira como policial, Ramagem também é amigo pessoal dos filhos do presidente.