Chapa Lula-Alckmin confirma projeto de reconstrução do Brasil, diz PT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Ao aprovar a composição da chapa presidencial entre Lula e Geraldo Alckmin, a cúpula do PT definiu a aliança como uma espécie de prova da disposição do partido em “implementar um programa de reconstrução e transformação do Brasil”.

“A coligação nacional com o PSB, que apresentou formalmente o nome do ex-governador Geraldo Alckmin para compor a chapa como candidato a vice-presidente de Lula, será importante passo na direção almejada. Confirmará nossa disposição de, no governo, implementar um programa de reconstrução e transformação do Brasil, ampliando nossa base social”, diz o PT.