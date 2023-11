Chanceleres e ministros da Defesa da América Latina se reúnem em Brasília

VEJA Mercado em Vídeo

O futuro da Petrobras em jogo e entrevista com Maurício Valadares

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quarta-feira, 22. Os investidores reagem à ata da última reunião do banco central americano que decidiu pela manutenção das taxas de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Apesar dos rumores de uma possível demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras, a versão oficial é que a reunião entre o político, o presidente Lula e os ministros Fernando Haddad, Alexandre Silveira e Rui Costa, foi para discutir o novo plano de investimentos da estatal. Diego Gimenes entrevista Maurício Valadares, sócio e diretor de investimentos da Nau Capital.