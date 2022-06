Chamado de ditador, Lira ameaça tirar deputado do PSOL do plenário

O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) se envolveram há pouco em um pesado bate-boca no plenário da Casa. A confusão começou durante a orientação de bancada sobre a MP 1095, que acaba com incentivos tributários para indústria petroquímica. Lira deu a palavra à liderança do PSOL e Braga já começando abrindo a metralhadora:

“Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha, gostaria de saber se o senhor não tem vergonha”.

Lira fechou o microfone de Braga e disse que ele não poderia fazer isso.

“Eu lhe peço só que o senhor se contenha. Não, não vou lhe calar, eu tô lhe pedindo que o senhor se contenha, faça suas críticas, faça seus comentários, agora não venha com palavras de baixo calão que só só falta o senhor chamar qualquer deputado pra briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo […] Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com o respeito com o respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor tá muito mal acostumado nessa casa…”, disparou o presidente da Câmara.

Mas desistiu quando Braga continuou gritando:

“Não tem a palavra. Não tem nem pela liderança”.

O bate-boca continuou até que Lira disse que Braga responderia no Conselho de Ética, e disse que que ele é “por enquanto” é deputado.

Continua após a publicidade

Finalmente, Braga aproveitou um microfone aberto enquanto Lira lia um papel e declarou:

“Não adianta que eu não vou deixar de fazer o uso da palavra. Eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão”.

Lira respirou fundo e ameaçou retirar o deputado do plenário.

“Vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser, se ele continuar faltando com o respeito à Casa ou a qualquer deputado aqui, como é, de novo, useiro e vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário”, disse Lira.

“Fico à vontade mesmo. Eu vou. Eu vou. E Vossa Excelência não pense que eu tenho medo de Vossa Excelência quando fica arisco aí no plenário chamando pra briga não, deputado Glauber. O senhor veja se eu não tiro”, acrescentou.

Depois, Glauber achou outro microfone ligado e insistiu:

“Acha que vai me tirar desse plenário, senhor presidente? Tá muito enganado. O senhor não vai me tirar do plenário porque não tem esse poder pra fazê-lo. Eu tenho o direito de falar pela liderança do PSOL.”

Continua após a publicidade