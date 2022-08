Chamado de bobo da corte, Bolsonaro corrobora Lula sobre Orçamento secreto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No Jornal Nacional, Lula disse nesta quinta que o presidente Jair Bolsonaro “parece um bobo da corte”, já que sequer coordena o Orçamento.

“[O Orçamento secreto] não é moeda de troca. Isso aqui é usurpação do poder. Acabou o presidencialismo. O Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do Orçamento. O Orçamento quem cuida é o [Arthur] Lira. É ele quem libera a verba. O ministro liga para ele, não liga para o presidente da República”, declarou o petista.

Nesta sexta, Bolsonaro foi ao Pânico e “enfrentou” quase três horas de perguntas amistosas de simpatizantes praticamente declarados. Em uma delas, um dos “entrevistadores” citou a fala de Lula na Globo e questionou “quem manda de verdade no Orçamento hoje no governo”. A resposta, no entanto, acabou corroborando a tese do seu adversário.

“O Orçamento é bastante restrito, né? Tem uma parte de 15 bilhões de reais que são emendas de deputados e senadores num valor fixo pra todo mundo, irmãmente. Daí no Rodrigo Maia foi criado a tal da [emenda] RP9, que ficou conhecida como Orçamento Secreto. Ela foi votada, lá no Congresso, obviamente, e eu vetei. E o Parlamento derrubou o veto, inclusive, não sei se todos, a grande maioria dos deputados e senadores do PT votaram para derrubar esse veto”, declarou Bolsonaro, omitindo que o seu próprio governo enviou na sequência um projeto recriando esse tipo de emenda.

“Hoje em dia são mais de 16 bilhões [de reais] na mão do Parlamento. E detalhe: quem decide para onde vai esse dinheiro não sou eu, é o relator, e o relator sofre as influências dentro do Parlamento. Ele manda essas notificações, tal ministério, 200 milhões pra tal estado. E nós apenas executamos, não temos qualquer responsabilidade nisso daí”, complementou o presidente.

Ele então disse que não pode, mesmo se quiser, fazer o que chamou de “chantagem” ou tentar negociar, já que “o Orçamento é do Parlamento”. Bolsonaro acrescentou que o valor foi recentemente aumentado de 16 para 19 bilhões de reais, seguindo, segundo ele, a correção monetária. E afirmou que, hoje, o Congresso controla 31 bilhões de reais, e ele, “menos que isso”.

Ao mencionar que o Ministério da Infraestutura tem 7 bilhões de reais para tocar obras do setor em todo o Brasil, o presidente demonstrou resignação e fez uma alerta: “Essa é uma realidade. Agora, isso aí vai dar problema um dia”.

Tirando o corpo fora da questão, ele reclamou de quem o culpa pelo Orçamento secreto e disse não ter nada a ver com isso, já que o Parlamento é “soberano nessa questão. Na sequência, comentou que o Orçamento do governo para o ano que vem está “bastante complicado”, porque o teto de gastos continua e houve um aumento das despesas obrigatórias.

“Esse trabalho do Orçamento, todo mundo quer ter o dinheiro na mão. É a mesma coisa em casa, né? Minha mulher, por exemplo, eu nem vejo o extrato bancário, fica com ela. E é bom não ver”, afirmou.

“Todo mundo quer comandar isso daí. No passado, no ano de 2017, tinha esses 15 milhões por cada parlamentar, mas ele apresentava, era aprovado, publicava em DO [Diário Oficial], mas não era liberado. E daí quando chegava o momento de o governo, o presidente fazer uma maldade ou querer aprovar uma coisa importante, ele juntava as lideranças e falava: ‘vou liberar grana, mas tem que votar isso daqui’. E você votava”, concluiu Bolsonaro.

