CGU rompe acordo com empreiteira da Lava-Jato que delatou Lula

Ricardo Pessoa, o dono da UTC Engenharia tornou-se um personagem famoso durante a Lava-Jato por ser o empreiteiro que liderava o chamado “Clube do Bilhão” da Petrobras. Pessoa e outros empreiteiros se reuniam, sob a proteção dos corruptos que integravam os governos do PT, para partilhar bilionários contratos da estatal, sempre pagando propinas ao PT, PP e PMDB.

Depois que a Polícia Federal prendeu os empreiteiros, o mundo político em Brasília passou a trabalhar para tentar evitar que algum deles falasse. Pessoa, da UTC, foi o primeiro a quebra o silêncio e apontar casos de corrupção envolvendo Lula, João Vaccari Neto e outros petistas de proa.

Para retomar os negócios, em 2017, a UTC fechou um acordo de leniência com a Justiça em que se comprometeu a devolver 574 milhões de reais. No fim do mês passado, porém, a CGU, um dos órgãos que avalizaram a negociação, publicou ato para rescindir o negócio com a empreiteira por “inadimplência das parcelas financeiras de acordo de leniência”.

A conta agora não será barata. Por não ter pago as parcelas do acordo de mais de 500 milhões de reais, a empreiteira agora terá de arcar com multas e outras penalidades que, somadas, chegam a 2,5 bilhões de reais. O leitor não leu errado.