Isolado no PT, Lula fica vendido até nas previsões políticas mais básicas

Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

O presidente Lula, segundo um auxiliar, sabia que seria derrotado no veto das saidinhas, mas achava que o vexame da articulação política pararia aí — e não parou.

Em parte, dizem os aliados de Lula, o erro de leitura do presidente decorre de sua própria decisão de limitar seu círculo de conselheiros a quadros de esquerda e do PT.

Lula conversa muito com o petismo, pouco com a frente ampla que viabilizou sua eleição e tenta, nessa equação falha, viabilizar um milagre: fazer com que políticos ignorados pelo Planalto na tomada de decisões sejam fieis ao que foi decidido sem a participação deles.