Cerca de 20% da população do Rio compra produtos piratas, diz pesquisa

Pesquisa da Fecomércio-RJ mostrou que 20,5% da população do estado do Rio comprou algum produto pirateado nos últimos 12 meses. Em números absolutos, são 2,9 milhões de pessoas, volume superior a marca de 1,2 milhão registrada no ano passado.

O gasto médio com produtos falsificados foi de 73,5 reais por compra. Para 75,9% dos entrevistados para a pesquisa, o preço mais baixo do que de itens originais é o motivo para a opção por piratas. A pesquisa mostrou que 93,6% sabem que a pirataria é crime e que 65,5% acreditam que a prática é prejudicial à economia.

O levantamento é parte do esforço de combate à falsificação pela Fecomércio-RJ, que este ano será contemplada com o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria (PNCP) na categoria “Educacional – impactos voltados ao consumidor”. A premiação é uma iniciativa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.