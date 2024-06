CEO da Petz assume posto importante no Lide de João Doria

Fundador e CEO da Petz, Sergio Zimerman vai assumir a presidência do Lide Empreendedor no próximo dia 1º de julho.

O executivo também passa a integrar o Comitê de Gestão do Grupo de Líderes Empresariais, presidido por João Doria Neto.

Em 2002, Zimerman criou a Petz. Em 2020, a companhia se tornou a primeira empresa do setor com capital aberto e, em 2024, selou fusão com a Cobasi, outra gigante do mercado pet.