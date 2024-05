CEO da Arezzo fala sobre a reconstrução do RS na abertura da bolsa de NY

O CEO da Arezzo&Co, Alexandre Birman, recebeu o prêmio de “Person of the Year 2024” da Câmara de Comércio Brasil-EUA durante a cerimônia de abertura da sessão desta segunda-feira na Bolsa de Valores de Nova York. Em discurso, o executivo prometeu contribuir para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

“Uma catástrofe dessa magnitude apenas pode ser superada com esforço, compaixão e a colaboração de todos. Me comprometi junto ao governador Eduardo Leite que iria atuar diretamente com ele e com o povo gaúcho a ser um fiel aliado à frente desse desafio e reforço aqui a responsabilidade com a reconstrução”, afirmou.

Junto a outros empresários do setor calçadista do Rio Grande do Sul, Birman participa de um movimento pela reconstrução de casas nos municípios onde estão as sedes de empresas do grupo Arezzo: Campo Bom, Igrejinha, Novo Hamburgo, Parobé, Roca Sales, Rolante e Três Coroas.

Durante a cerimônia na bolsa nova-iorquina, Birman entregou uma pulseira com os dizeres “Somos Todos Gaúchos/We Are All Gaúchos” ao vice-presidente da NYSE, John Tuttle.