Celso Sabino reunirá ministros dos Emirados Árabes e Azerbaijão em Belém

À frente de uma reunião do G20 em Belém, que começou nesta quinta-feira, Celso Sabino será o anfitrião de um encontro inédito com ministros do Turismo dos Emirados Árabes Unidos, sede da COP28, no ano passado, e do Azerbaijão, que receberá a conferência neste ano.

O objetivo do encontro, marcado para este sábado, será para trocar experiências sobre a organização do evento das Nações Unidas, visando a preparação para a COP30 na capital paraense no ano que vem, e discutir a sustentabilidade no turismo.

Na conferência sobre as mudanças climáticas de Baku, que acontecerá em novembro, está prevista a instalação de uma Casa Brasil para promover o país em meio às discussões no Azerbaijão.