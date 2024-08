Celso Amorim vai ao Senado falar sobre Venezuela nesta quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim vai ao Senado nesta quinta para participar da reunião da Comissão de Relações Exteriores da Casa para falar da posição do Brasil em relação à crise política na Venezuela.

Outro dia, Amorim revelou que sugeriu ao presidente Lula uma saída: oferecer a Nicolás Maduro não a porta de saída dos perdedores da eleição venezuelana, mas sim uma segunda chance de “vencer” a oposição num segundo turno.

O argumento para algo assim foi que a nova eleição poderia ser uma forma de superar a crise no país vizinho. Felizmente, para a imagem brasileira, o fontes do Itamaraty logo correram para deixar claro que a posição da diplomacia brasileira não era essa, mas sim continuar exigindo que Maduro apresente as atas eleitorais e prove que venceu.

Presidente da comissão, o senador Renan Calheiros tinha recebido, até terça-feira à tarde, 111 sugestões de questionamentos de internautas para Amorim. A reunião será animada.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também será ouvido pelo colegiado, mas a data ainda não foi marcada porque o chanceler está em missão à Colômbia.