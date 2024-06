CCJ do Senado deve votar PL que autoriza cassinos e jogos de azar no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aprovado em 2022 pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos, bingos e outros jogos de azar no Brasil deve ser votado na CCJ do Senado nesta quarta-feira.

A proposta, que enfrenta a oposição da bancada evangélica no Congresso, é o terceiro de 17 itens da pauta da reunião, marcada para começar às 10h.

Na semana passada, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), concedeu vista coletiva aos senadores do colegiado e marcou a análise da matéria para esta quarta.

O que o projeto libera?

Com relatório favorável do senador Irajá (PSD-TO), apresentado em novembro do ano passado, o PL 2.234/2022 permite a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, como hotéis de alto padrão, restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais.

O projeto dispõe sobre a “exploração de jogos e apostas em todo o território nacional” e admite cassino, bingo, videobingo, jogos on-line, jogo do bicho e apostas turfísticas (em corridas de cavalo).