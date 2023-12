CCJ do Senado aprova Dino e Gonet, que agora encaram votação no plenário

Depois de quase dez horas de sabatina conjunta, a CCJ do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 13, as indicações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o STF, e do subprocurador-geral da República Paulo Gonet para o comando da PGR.

Dino recebeu 17 votos favoráveis e 10 contrários. Gonet, por sua vez, recebeu o aval da comissão por 23 votos a 4.

Agora, os dois indicados do presidente Lula serão submetidos, ainda nesta quarta, à votação no plenário do Senado. Cada um precisará de, no mínimo, 41 votos favoráveis para que suas indicações sejam confirmadas.