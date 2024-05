CCJ da Câmara vai ouvir Pimenta sobre investigações de fake news no RS

A CCJ da Câmara aprovou, nesta terça, um convite ao ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, para que ele preste esclarecimentos sobre investigações de fake news durante os trabalhos de resgate de vítimas da tragédia climática no estado.

A oposição apresentou o pedido para convocar Pimenta, já que considera a abertura de investigações um ato de perseguição do governo Lula a opositores. Em acordo, no entanto, a convocação foi convertida para convite e o ministro deve comparecer ao colegiado no dia 12 de junho.

No início do mês, uma investigação da Polícia Federal foi aberta a pedido do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a partir de dados encaminhados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, então chefiada por Paulo Pimenta.