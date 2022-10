CBF vai imortalizar Zagallo ao lado de Marta e Pelé

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 13 out 2022, 16h23 - Publicado em 14 out 2022, 12h01

No próximo dia 20, o tetracampeão do mundo — como jogador e como treinador da Seleção — Mário Jorge Lobo Zagallo será imortalizado no Museu da Seleção Brasileira.

A CBF do presidente Ednaldo Rodrigues colocará uma estátua de cera em tamanho real do tetracampeão ao lado de Marta e Pelé. Aos 91 anos, o maior vencedor de copas no planeta estará presente.