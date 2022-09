CBF terá reforço milionário de caixa com novos patrocinadores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os bons ventos na CBF, que vive um momento de paz na Seleção e de retomada da imagem positiva da instituição, já se refletem no caixa da entidade.

Depois de anunciar a renovação, por mais quatro anos, do contrato com a TV Globo para o Brasileirão — e também garantir a parceria com o patrocinador master Itaú –, a CBF, em breve, irá anunciar duas novas marcas em seu portifólio de patrocinadores.

As novas parcerias expandem a imagem do nosso futebol no mercado internacional e local. Juntos, estes dois novos contratos de patrocínio vão garantir aos cofres da CBF aproximadamente 16 milhões de reais ao ano.